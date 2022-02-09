В Самаре проверили пункт передержки животных

Пункт передержки не соблюдал нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары прокуратура проверила пункт передержки животных. Безнадзорных зверей отлавливали и вакцинировали.

По данным прокуратуры Самарской области, животных без владельцев отлавливали с территории, где был объявлен карантин по бешенству. В течение 14 дней с момента отлова в приюте их вакцинировали. Проверка показала, что выполнение отлова владельцем организации осуществлялось не в полной мере. Пункт располагался по адресу: Управленческий тупик, 3 «Б».

Оказалось, что в помещении не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы законодательства. В границах Промышленного района карантин снят. Пункт теперь не работает.