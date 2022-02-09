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Общество9 февраля 2022 18:05

Самарский региональный оператор ответил жителям на жалобы о несвоевременном вывозе мусора

Пользователи социальный сетей поделились фото переполненных баков
Алена ПРОВКИНА
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Жители пожаловались на вывоз мусора. Фото: Подслушано Кировский район

Жители пожаловались на вывоз мусора. Фото: Подслушано Кировский район

В Самаре ситуация с вывозом мусора усугубилась из-за последствий снегопада. Местные жители массово пожаловались на переполненные баки во дворах. Региональный оператор ответил на комментарий в социальных сетях.

- Мусоровозы согласно графику направляются по всем адресам, однако осуществить вывоз ТКО удается не везде. Все ТКО будут вывезены, как только органы местного самоуправления очистят от снега проезды и контейнеры. Все "проблемные точки" на контроле, - сообщили сотрудники «ЭкоСтройРесурс».

Напомним, что в регионе вновь ожидаются осадки в виде снега и сильная метель. Коммунальные службы работают круглосуточно.