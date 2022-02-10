Работодатели Самарской области отмечают дефицит кадров в медицинской сфере

Оптимальная ситуация, когда на одну вакансию приходится 5-6 резюме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупнейший сайт по подбору работы и сотрудников hh.ru провел анализ рынка труда в сфере медицины за 2021 год. Анализ показал, что в российских городах, в том числе в Самарской области, наблюдается дефицит кадров в данной сфере.

Для работодателей считается комфортной ситуация, когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме от соискателей. В 2021 году подобный уровень не зафиксирован ни в одном регионе страны. Наиболее оптимальная ситуация на рынке туда в сфере медицины зафиксирована в Москве – там на одну вакансию приходится в среднем 3,3 соискателя. На втором месте Санкт-Петербург – 2,6 резюме на вакансию медика. Что касается Самарской области, то у нас ситуация складывается не так оптимистично – всего 1,1 соискатель на одну вакансию. Так, можно сделать вывод, что в Самаре наблюдается дефицит кадров среди медицинского персонала.

Работодатели для привлечения соискателей используют проверенный метод финансового вознаграждения. В Москве и Магаданской области самые высокие зарплаты для медиков, в среднем 71 и 74 тысячи рублей соответственно. В Самарской области врачи зарабатывают меньше, в среднем работодатели готовы платить медицинским сотрудникам 38 тысяч рублей.

Ранее аналитики сайта по поиску работы провели опрос среди медицинского персонала Самарской области. Отмечается, что самарские медики достаточно комфортно чувствуют себя на рынке труда. Так, 73% опрошенных не опасаются того, что могут быть уволены, а вот 18% боятся этого. Что касается тех, кто только еще ищет работу, 62% из них не сомневаются, что трудоустроятся в ближайшем будущем, а сомнения возникли лишь у 33% соискателей. Кроме того, самарцы готовы снизить свои зарплатные ожидания (36%), чтобы начать работать, а вот 46% не готовы получать меньше, чем они хотят.