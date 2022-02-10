Жительница Самары отдала мошенникам 2,1 млн рублей, чтобы «нейтрализовать» несуществующий кредит

Полиция призывать быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее обманули мошенники. 30-летней женщине, которая работает ведущим инженером в нефтяной компании позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя был оформлен кредит. Женщина поверила лже-сотруднику банка и лишилась крупной суммы денег.

По словам заявительницы, аферист убедил ее взять кредит, чтобы «нейтрализовать» якобы оформленный мошенниками. Женщина оформила онлайн-заявку на заем в банке и перечислила 2,1 млн рублей на продиктованный «безопасный» счет. После того, как мнимый сотрудник банка перестал выходить на связь, самарчанка поняла, что ее обманули.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление преступников. В ГУ МВД по Самарской области предупреждают граждан о мошенниках и просят быть бдительными, чтобы сохранить свои деньги.