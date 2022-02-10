В Самаре добровольцы на личных автомобилях возят врачей к пациентам

Волонтеры помогают медикам несмотря на снегопады Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре и Тольятти ребята из Волонтерского центра «Единой России» продолжают помогать врачам городских поликлиник в тяжелые времена. Они доставляют их до пациентов на личных автомобилях, а также помогают привезти лекарства для тех, кто лечится у себя дома.

Объем работы у врачей сегодня колоссальный. Одна только поликлиника горбольницы № 7 на Мехзаводе обслуживает 29 тысяч пациентов. За сутки им поступает до 350 вызовов.

— Мы бы не справились, если бы нам не помогали с транспортом. В день каждая бригада обслуживает от 20 до 40 вызовов. За одну смену с утра мы запускаем только в одной поликлинике от 6 до 10 бригад на вызовы, — объясняет главный врач ГБ № 7 Анна Дубасова.

Десятки добровольцев волонтерского центра «ЕР» помогают врачам безвозмездно. Среди таких водителей — 19-летний Виталий Семенов. Он на своей «десятке» возит медицинскую бригаду по адресам заболевших несколько раз в неделю. Парня не пугают даже аномальные самарские снегопады.

— Было сложно ездить, много застревали, но все равно приезжали к пациентам и помогали им. Надо совершать добро. Если каждый будет помогать тем, кто нуждается, мир станет лучше, — считает Виталий.

Всего в помощь медработникам фракциями партии и ее волонтерским центром «откомандировано» более стони единиц служебного и личного транспорта. Акция стартовала по инициативе секретаря местного реготделения «ЕР» Дмитрия Азарова.