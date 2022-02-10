«Крылья Советов» покинет полузащитник, избивший своего ровесника

17-летний футболист устроил драку после матча "Чертаново" - "Локомотив" / Фото: ФК "Чертаново"

Полузащитник Никита Салтыков, который только недавно подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов», покинет клуб. Остаток сезона 17-летний футболист проведет в питерской «Звезде», пишет «РБ-Спорт».

Ранее Никита Салтыков выступал за «Чертаново». Результативными действиями он не отметился, зато отличился дракой. В марте 2021 года после матча ЮФЛ избил своего ровесника — игрока «Локомотива» Максима Шнапцева. Полузащитник нанес противнику черепно-мозговую травму. После этого футболиста дисквалифицировали на полгода.

В феврале 2022 года Никита Салтыков и еще несколько игроков из «Чертаново» перешли в «Крылья Советов». Драчуна решили отправить в «Звезду». Еще два футболиста, которые подписали контракты с самарским клубом, отправятся в аренду в липецкий «Металлург». Это 21-летний защитник Алексей Никитенков и 20-летний полузащитник Леонид Герчиков, которые ранее выступали за «Олимп-Долгопрудный».