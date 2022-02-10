Жители Самары в феврале и марте 2022 года получат квитанции за отопление с дополнительными начислениями

Самарцы могут отказаться от ежегодных квитанций с корректировками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары, которые платят за отопление равными долями по 1/12 и проживают в домах с общедомовыми приборами учета, в феврале и марте 2022 года получат квитанции за отопление с корректировками. Об этом сообщили представители самарского филиала АО « ЭнергосбыТ Плюс».

- Квитанции за февраль и частично за март будут содержать дополнительное начисление. Это связано с тем, что в зимние месяцы 2021 года потребление ресурса было более высоким, - сообщили коммунальщики.

Это объясняется тем, что в отопительный сезон 2020 года средняя температура составляла -0,4 градусов, а в 2021 году уже -2,8 градусов. Из-за значительного понижения температур было потреблено больше ресурса, поэтому сумма будет скорректирована в новых квитанциях. Такие доначисления вводятся ежегодно, что регламентируется постановлением правительства о правилах предоставления коммунальных услуг.

В администрации Самары отметили, что собственники могут отказаться от квитанции с доначислениями. Для этого необходимо провести общедомовое собрание и выбрать порядок оплаты за тепло по факту потребления.