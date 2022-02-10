В Самаре водитель на Skoda Octavia наехал на 19-летнюю девушку

Девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 9 февраля 2022 года, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. В 14:00 на пересечении улиц Мяги и Гагарина водитель на Skoda Octavia сбил 19-летнюю девушку.

— 49-летний мужчина при повороте с Мяги на Гагарина не уступил дорогу пешеходу. Девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила различные травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.