В Самаре на ул. Стара-Загора «повстречались» Chevrolet, «Приора» и «Газель»

ДТП не обошлось без пострадавших Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 9 февраля 2022 года, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Примерно в 10:10 на улице Стара-Загора столкнулись Chevrolet Cruze, «Лада Приора» и грузовая «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 34-летний мужчина на иномарке, выезжая со двора, не уступил дорогу «Приоре». После удара отечественная легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в «Газель».

В результате ДТП травмы получил 29-летний водитель автомобиля «Лада». Парень госпитализирован в ближайшую больницу. В настоящее время полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП. Проводится проверка.