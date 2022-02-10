В Самаре с улицы Магистральной вывезли мусор, которой мешал людям пройти в школу

Этот мусор в Зубчаниновке уже убрали Фото: СОЦСЕТИ

Жалобы жителей поселка Зубчаниновка, заявивших, что у дома № 135 на улице Магистральной не убирают мусор, были услышаны. 9 февраля 2022 года вывоз ТКО благополучно осуществили.

— Отметим, что в поселке Зубчаниновка расчищено всего три улицы. На другие спецтехника не может проехать из-за отсутствия подъездных путей, — рассказывают «КП-Самара» в региональном операторе по обращению с отходами «ЭкоСтройРесурсе».

В компании отмечают, что проблема с вывозом мусора в Самаре появилась из-за сильных снегопадов. Мусоровозы ежедневно направляются по всем адресам, однако осуществить вывоз удается далеко не везде. Оператор подчеркивает — все ТКО вывезут после уборки дорог коммунальными службами, все адреса на контроле.

— Региональный оператор и перевозчики не «отсиживаются» в стороне. Ежедневно используется собственная техника компаний. Водители и грузчики мусоровозов своими силами расчищают лопатами снежные завалы на контейнерных площадках, — добавляют в «ЭкоСтройРесурсе».

В пример приводят Кировский район — там на 15:00 9 февраля из 71 проблемной контейнерной площадки силами перевозчика полностью расчищена 31 площадка, а органами МСУ — подъездные пути к 9 площадкам.