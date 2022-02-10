В Самарской области реализуют пилотный проект на принципах ГЧП

Губернатор обсудил важные вопросы развития региона

В среду, 9 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в Москве, где у главы региона прошла встреча с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В ходе заседания утвердили план работы комиссии Госсовета на предстоящий год, обсудили реализацию в регионе профильного нацпроекта, а также возможность реализации проектов в сфере культуры на принципах государственно-частного партнерства.

Предложение о реализации национального проекта «Культура» на принципах ГЧП, выдвинутое профильной комиссией Госсовета, было поддержано президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Азаров отметил, что финансово-экономическая модель такого взаимодействия уже проработана, а пилотным проектом может стать строительство Дома культуры в Самарской области.

Губернатор представил министру новый проект Самарского художественного музея, позволяющий проводить экскурсии в виртуальном мире, а также пригласил посетить ряд крупных мероприятий в Самарской области. Например, в этом году в регионе состоится торжественное мероприятие, посвященное 80-летию первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, юбилейная Российская студенческая весна, а также фестиваль авторской музыки «Сам.Фест».