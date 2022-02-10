ТТУ опровергло сход трамвая с рельсов в историческом центре Самары 10 февраля 2022 года

Трамвай "сошел с рельсов" на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской / Фото: ДТП 163 Самара

Жители Самары сообщили об очередной неприятности с трамваями. По их словам, утром в четверг, 10 февраля 2022 года, на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской сошел с рельсов вагон.

— Каждый день с трамваями какие-то происшествия. За последнюю неделю уже несколько раз сходили с рельсов, а один состав даже горел, — пишут в соцсетях горожане.

Ситуацию прокомментировали в МП «Трамвайно-троллейбусное управление». В ведомстве заявили, что схода трамвая с рельсов на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской не было.

— Вагон пошел вразрез на стрелке из-за попадания постороннего предмета под колесо второй тележки, — отметили в ТТУ.

Напомним, 4 февраля на улице Ставропольской трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в крытый паркинг. По информации дептранса, все случилось из-за падения снега на рельсы с крыши постройки. Через несколько дней, 8 февраля, судьбу трамвая № 13 повторил маршрут № 25. Он не удержался на рельсах, следуя по проспекту Кирова. А накануне, 9 февраля, загорелся трамвай на Заводском шоссе. Момент попал на видео.

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