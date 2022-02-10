В Самарской области на 10 февраля 2022 года за сутки коронавирусом заболели 3379 человек

Статистика по коронавирусу на 10 февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки подтвердилось 3379 случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей, было госпитализировано 411 человек с тяжелым течением заболевания. По данным на 10 февраля 2022 года, всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 257 402 случаев ковида.

Из числа зараженных, на сегодня 212 730 пациентов успешно справились с опасным заболеванием. В том числе за минувшие сутки выздоровели 1 737 человек.

Смертность среди пациентов в целом держится на одном уровне. Так, за сутки скончались 15 человек, у которых был коронавирус, днем ранее умерло 14 зараженных. Всего с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 6 827 летальных исходов.