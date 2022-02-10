Более половины самарцев хотят найти себе подработку

Чаще других о подработке думают представители сфер науки, спорта, образования и искусства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы оценили свое положение на рынке труда. Большинство уверены в стабильности своих позиций. А вот пятая часть жителей Самарской области ощущает угрозу увольнения. Чаще всего не уверены в завтрашнем дне представители банковской сферы. Таковы данные опроса службы исследований hh.ru.

Работники из сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты, напротив, меньше других опасаются сокращений. Больше половины опрошенных признались, что сталкиваются с затруднениями при поиске работы в их профессиональной сфере. Особенно это отмечают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Представителям сферы продаж в этом плане повезло больше.

Примечательно, что в желании найти подработку на ближайшие месяцы заинтересованы 61% опрошенных. Причем большая часть из них абсолютно уверена в этом решении.

Среди профессиональных сфер о подработке чаще думают представители спортивной индустрии, сферы искусства, а также науки и образования, а реже всего — работники автобизнеса.