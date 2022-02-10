Маршрут автобуса № 45 изменили в Самаре 10 февраля 2022 года

Автобус временно не заезжает на остановку "Пос. Жигулевские сады"

В четверг, 10 февраля 2022 года, в Самаре скорректировали маршрут следования автобуса № 45. Он курсирует между улицей Молодежной и поселком Жигулевские сады.

— Автобус № 45 временно следует без заезда на остановку «Пос. Жигулевские сады». Это связано с неудовлетворительным состоянием проезжей части, — сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Автобус вернется на прежний маршрут, когда службы благоустройства приведут дорогу в порядок — расчистят ее от снега.

Напомним, утро 10 февраля выдалось для многих самарцев весьма непростым. Во-первых, город оказался во власти снегопада, во-вторых, дороги сковали 8-балльные пробки, а в-третьих, всех неожиданно подвели трамваи. Движение последних на некоторое время оказалось парализовано. В итоге пассажирам пришлось штурмовать маршрутки.