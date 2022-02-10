Экстренным службам Самары с начала 2022 года поступило 749 ложных вызовов на ЧП

Спасатели просят быть ответственными и рассказать детям о последствиях ложного вызова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно ЕДДС и служба «01» получают сообщения о тревоге. Дежурные караулы экстренно выезжают на вызов, а они оказываются ложными, а в это время кому-то действительно нужна была помощь. Главное управление МЧС по Самарской области напомнило гражданам об ответственности за ложные вызовы.

С начала 2022 года в экстренные службы поступило 749 ложных сообщений о ЧП. За сутки таких сообщений может быть даже больше 20. Спасатели напомнили, что вызов скорой помощи, полиции и пожарной охраны, а на сложные вызовы и всех вместе, из хулиганских побуждений, карается законом. Согласно статье 19.13 КоАП РФ, заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей. Ложное сообщение о теракте и вовсе предусматривает уголовную ответственность.

Наказание по административному протоколу может понести вменяемое лицо, достигшее 16 лет, а по уголовной статье – от 14 лет. Если же звонок поступил от ребенка младше, то дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Тогда к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка привлекаются родители хулигана.

В наше время не сложно вычислить телефонного хулигана, благодаря современным технологиям. Цена ложного сообщения измеряется не только в деньгах, но в человеческих жизнях и чужом имуществе, которое можно было бы спасти, не отвлекаясь на ложные тревоги. Спасатели просят ответственно подходить к данному вопросу и рассказать своим детям о последствиях телефонной «шутки».