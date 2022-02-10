МТС вдвое увеличила скорости в «Кошелев парке» и четырех новых жилых кварталах Самары

Новые базовые станциис увеличенной пропускной способностьюMIMO 4×4, уже установлены в одном из наиболее динамично растущих пригородов Самары, а также точечно расположены в новых ЖК на территории Советского, Октябрьского и Ленинского районов. В результате работ максимальная скорость передачи данных теперь достигает 150 Мбит/с, а средние скорости мобильного интернета выросли в два раза.

Преимуществом технологии MIMO4×4является увеличенная пропускная способность канала передачи данных, что позволяет обеспечивать повышенную емкость базовой станции и обеспечить максимальное количество абонентов качественной голосовой связью и доступом к мобильному интернету на высоких скоростях. Это особенно актуально для локаций с большой плотностью пользователей – многоэтажных новостроек и жилых микрорайонов, жители которых зачастую используют смартфоны и мобильные wi-fi-роутеры в качестве единственного варианта доступа в сеть.

«Ежегодный кратный рост мобильного трафика, в том числе за счет дистанционной работы и учебы, уже ставших нормой – основнойдрайвер не просто расширения нашей сети, но и постоянного поиска и внедрения новых технических решений, способных обеспечить всех наших абонентов качественной голосовой связью и быстрым интернетом.MIMO 4×4 – это инновационная технология, которая позволит закрыть не только текущие потребности наших клиентов, но и справится с растущими объемами трафика без потери качества связи в ближайшие несколько лет», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Сеть с увеличенной пропускной способностью ужепокрывает поселки Стройкерамика и Смышляевка, где расположен микрорайон «Кошелев парк», а также ЖК «Панова Парк» и ЖК «Аквариум» на улице Мичурина, ЖК «Сокол» на улице Революционной и ЖК «Журавли» на улице Советской Армии.

Переключение абонентских устройство в режим работы MIMO 4×4 происходит автоматически, никаких дополнительных настроек и подключения отдельных услуг для этого не требуется.