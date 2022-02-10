В Самарской области мужчины на санях и с гармонью удивили проезжающих мимо водителей

Контрастная фотография: слева - ушедшая эпоха, а справа - современный мир Фото: СОЦСЕТИ

В современном мире людей уже не удивляют роботы с человеческим разумом и полеты в космос, а вот встретить на улице человека с баяном уже в диковинку. Так получилось и с жителем Самарской области, который встретился на дороге в одном из сел в Кинельском районе с мужчинами, которые ехали на санях и пели под аккомпанемент гармони.

- Вроде недалеко от Кинеля отъехал. Увидел этих мужиков – лет на 70 назад будто унесло, - пишет автор фотографии в социальных сетях.

В комментариях самарцы начали писать восторженные комментарии, вспоминая о временах, когда такие поездки на лошади были обычным делом. Люди поделились своими историями из прошлого – кто-то так ездил на дискотеку в соседнее село, а кто-то на рыбаку с друзьями.

- От фотографии прямо ностальгичным теплом веет. Классно, мужики! Молодцы! – пишут самарцы.