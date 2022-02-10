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Общество10 февраля 2022 11:53

В Самаре две буксующие фуры парализовали движение в районе автовокзала 10 февраля 2022 года

Большегрузы перекрыли движение по улице Авроры
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Многотонники не могут подняться по Авроре. Фото: instagram.com/samara.dtp.official

Многотонники не могут подняться по Авроре. Фото: instagram.com/samara.dtp.official

10 февраля 2022 года запомнится самарцам настоящим транспортным апокалипсисом из-за снегопада. Утром, на Постниковом овраге не ходили трамваи из-за обрыва контактных сетей, а днем два большегруза перекрыли улицу Авроры в районе Центрального автовокзала.

В социальных сетях появились фотографии и видео двух буксующих на льду большегрузов, которые не могут взобраться на небольшой подъем на дороге. На кадрах видно, что фуры буквально «сушат» асфальт, но двинуться с места не могут.

В результате происшествия на Московском шоссе по направлению из города, а также на кольце Московского/Авроры образовалась многокилометровая пробка. Для организации дорожного движения на помощь автолюбителям прибыли сотрудники ГИБДД.

На момент публикации, судя по данным Яндекс.Карт, большегрузы все еще находятся на дороге, а затор не уменьшился. Предупреждаем самарских автолюбителей о транспортном коллапсе в этом районе и рекомендуем, по возможности искать пути объезда,