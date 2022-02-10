Глава Самары осталась недовольна уборкой снега в Советском районе

Елена Лапушкина поручила устранить все недочеты до конца дня / Фото администрация Самары

Мэр Самары Елена Лапушкина в четверг, 10 февраля 2022 года, проверила качество уборки снега в Советском районе. Особое внимание она уделила состоянию проездов и подходов к образовательным учреждениям и территориям, на которые жаловались в соцсетях жители.

Так, глава города побывала на улицах Энтузиастов, Блюхера, Мориса Тореза, Карбышева, Партизанской и других. Ей не понравилось, как расчистили тротуары и подходы к школам и детсадам.

— Замечаний более чем достаточно. Есть вопиющие, такие как нависание сосулек на кровле, под подъездами, неочищенные тротуары и сужение проезжей части до одной полосы. Надеюсь, сегодня до конца дня эти замечания будут устранены,— подчеркнула Елена Лапушкина.

Также глава Самары поручила усилить работу по расчистке крыш и козырьков от наледи.