Три дороги перекрыли из-за снега в Самарской области 10 февраля 2022 года

Для проезда закрыли участки дорог в Кинельском и Сергиевском районах Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В четверг, 10 февраля 2022 года, в Самарской области перекрыли движение по трех дорогам. Всему виной — снег, который завалил проезжие части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Движение для всех типов транспортных средств ограничили по следующим трассам: Бузаевка — Чубовка — «Урал» — Муханово (участок протяженностью 11 км) и Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Аул Казахский — Красный Ключ — «Урал» — Муханово (протяженность 10 км) в Кинельском районе, а также с 13,6 км по 14,1 км «Урал» — Челно-Вершины — Кутузовский — Славкино — Шаровка (отрезок в 500 метров) в Сергиевском районе.

Сейчас на этих участках работает дорожная техника. Она расчищает проезжие части от снега. Сколько времени продлится ограничение движения, пока не уточняется.