В Самаре шесть самовольно подключившихся к канализации жильцов теперь выплатят более 340 тысяч рублей

Жители теперь обязаны выплатить долг. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсной компании продолжают выявлять самовольно подключившихся к канализации граждан. С начала января найдено еще 6 человек.

Ресурсники еще в прошлом году обнаружили 101 подключение к сетям водоснабжения. Жители частных домов продолжили незаконно сбрасывать в чужую канализацию свои стоки в 2022 году. Сотрудники обнаружили еще 6 подключений. Общая сумма долга составила более 340 тысяч рублей, часть уже оплачена.

Самовольные врезки могут привести к серьезным последствиям. Загрязняющие вещества попадают в воду, из-за чего происходит заиливание канализации, а также технологические сбои. «РКС-Самара» рекомендует вызвать специалистов для подключения к водоснабжению и водоотведению.