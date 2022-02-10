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Общество10 февраля 2022 12:31

В Самаре шесть самовольно подключившихся к канализации жильцов теперь выплатят более 340 тысяч рублей

Ресурсиники выявляют незаконные врезки
Алена ПРОВКИНА
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Жители теперь обязаны выплатить долг. Фото: "РКС-Самара"

Жители теперь обязаны выплатить долг. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсной компании продолжают выявлять самовольно подключившихся к канализации граждан. С начала января найдено еще 6 человек.

Ресурсники еще в прошлом году обнаружили 101 подключение к сетям водоснабжения. Жители частных домов продолжили незаконно сбрасывать в чужую канализацию свои стоки в 2022 году. Сотрудники обнаружили еще 6 подключений. Общая сумма долга составила более 340 тысяч рублей, часть уже оплачена.

Самовольные врезки могут привести к серьезным последствиям. Загрязняющие вещества попадают в воду, из-за чего происходит заиливание канализации, а также технологические сбои. «РКС-Самара» рекомендует вызвать специалистов для подключения к водоснабжению и водоотведению.