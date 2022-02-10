Снегопад не только в Самаре. Новые парки и скверы в Оренбурге утонули в сугробах

Детские площадки оказались под снегом

Активисты ОНФ обратили внимание на состояние парков и скверов в Оренбуржье зимой 2022 года. Они обошли почти 10 парков и скверов, построенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Оренбурге, Новотроицке, а также мемориальные зоны в Домбаровском районе.

Так, к примеру, местами не видно скамеек из-под снега. Оренбуржцы вынуждены расчищать их собственноручно, чтобы детки смогли присесть и отдохнуть. Мусор отсюда почему-то не вывозится. Прогулочные зоны никто не чистит, поэтому пешеходы вынуждены протаптывать их сами.

Между тем активисты ОНФ посчитали, что на содержание парков и скверов тратятся миллионы рублей. Но зимой коммунальные службы почему-то про них забывают.

- Новый парк в Южном, что на улице Илекской, забросили сразу, как только наступила зима. Хоккейную коробку собрали, а залить лед забыли, - сетуют оренбуржцы.

Общественники полагают, что благоустройство парка ведется не самым качественным образом.

- Сил и средств на их содержание зимой тратится гораздо меньше, чем того требуется. И если так пойдет и дальше, то миллионы, потраченные на строительство городских пространств, буквально вылетят в трубу, а жители лишатся мест отдыха, - комментируют активисты общероссийского народного фронта.

Общественники обратились в муниципалитеты с предложением закладывать в бюджеты специально выделенную сумму для этих целей статью, а не финансировать по остаточному принципу. В ОНФ доложили, что с уборкой снега этой зимой должна разобраться прокуратура.