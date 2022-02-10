В Самаре девушка украла спортивную одежду и получила уголовный штраф

Девушке назначили штраф за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница решила украсть одежду из спортивного магазина. С нее взыскали уголовный штраф.

Правоохранители нашли девушку. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 8 тысяч рублей. На основании этого решения, судебные приставы возбудили исполнительное производство. Девушка получила уведомление, но не спешила оплачивать штраф. Приставы отправились домой к должнице, но ее там не оказалось.

В ходе расследования местонахождение злоумышленницы установили. Ее предупредили о возможности лишения свободы из-за неуплаты штрафа. Девушка сразу оплатила всю сумму, чтобы избежать последствий.