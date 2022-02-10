В Самаре «Макдоналдс» и дороги попали под сервитут из-за строительства новой станции метро

В Самаре началось строительство новой станции метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ресторан «Макдоналдс» на Полевой и несколько дорог по Самарской улице. Площадку подготавливают под строительство новой станции метро «Театральная».

Под сервитут попали несколько строений, в том числе полюбившийся всем фастфуд на Полевой. Первый этап строительства доверили компании Сонина. На проект выделили 100 миллионов рублей. В конце строительства первой линии от Полевой до Вилоновской планируют достроить два тоннеля и специализированные сооружения.

Новая станция будет расположена недалеко от оперного театра. Сейчас ведутся подготовительные работы, рабочие убирают трамвайные пути на улице Галактионовской.