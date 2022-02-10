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Общество10 февраля 2022 16:01

В Самаре «Макдоналдс» и дороги попали под сервитут из-за строительства новой станции метро

На площадке ведутся подготовительные работы
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Самаре началось строительство новой станции метро

В Самаре началось строительство новой станции метро

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ресторан «Макдоналдс» на Полевой и несколько дорог по Самарской улице. Площадку подготавливают под строительство новой станции метро «Театральная».

Под сервитут попали несколько строений, в том числе полюбившийся всем фастфуд на Полевой. Первый этап строительства доверили компании Сонина. На проект выделили 100 миллионов рублей. В конце строительства первой линии от Полевой до Вилоновской планируют достроить два тоннеля и специализированные сооружения.

Новая станция будет расположена недалеко от оперного театра. Сейчас ведутся подготовительные работы, рабочие убирают трамвайные пути на улице Галактионовской.