В 2021 году 11 домов обманутых дольщиков ввели в эксплуатацию

В Самарской области решают проблемы обманутых дольщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году из реестра проблемных домов исключили 14 объектов, 11 из которых ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

- Восстановление прав обманутых дольщиков является одним из важных направлений нашей работы. Нам необходимо и впредь обеспечить жесткий ежедневный контроль по всем стройкам с долевым участием, в первую очередь, со стороны муниципалитетов, - сказал губернатор.

В прошлом году восстановили права 1 312 дольщиков. Решены вопросы с домами, некоторые из которых начали строить более 10 лет назад.

В 2022 году планируют и дальше решать вопрос с обманутыми дольщиками. В региональном перечне значатся 17 домов, а это 981 дольщик. Как сообщил во время заседания министр строительства Самарской области Николай Плаксин, по каждом из объектов уже найдено решение.