В Самаре обслуживающая организация починила обвалившиеся крыши в поселке Мехзавод

Коммунальщиков наказали за плохую уборки снега с крыш Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре из-за тяжелого снега и неочищенной кровли обвалились листы шифера. Жители поселка Мехзавод пожаловали на обслуживающую организацию.

Прокуратура области отреагировала и приняла меры. После обращения в адрес директора предприятия, повреждения устранили. Теперь жители на улице 11-й квартал, 19 получили ремонт стропильной системы.

Прокурор привлек должностные лица к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора подрядной организации возбуждено административное дело за несвоевременную уборку снега с крыш, которое вместе с материалами направлена на рассмотрение комиссии.