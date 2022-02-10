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Общество10 февраля 2022 17:28

В Самаре обслуживающая организация починила обвалившиеся крыши в поселке Мехзавод

Шиферные листы обрушились из-за снега
Алена ПРОВКИНА
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Коммунальщиков наказали за плохую уборки снега с крыш

Коммунальщиков наказали за плохую уборки снега с крыш

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре из-за тяжелого снега и неочищенной кровли обвалились листы шифера. Жители поселка Мехзавод пожаловали на обслуживающую организацию.

Прокуратура области отреагировала и приняла меры. После обращения в адрес директора предприятия, повреждения устранили. Теперь жители на улице 11-й квартал, 19 получили ремонт стропильной системы.

Прокурор привлек должностные лица к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора подрядной организации возбуждено административное дело за несвоевременную уборку снега с крыш, которое вместе с материалами направлена на рассмотрение комиссии.