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Общество11 февраля 2022 3:43

В выходные 11-13 февраля 2022 года в Самарской области будут продолжаться снегопады

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные в Самарской области
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Зима не хочет отступать

Зима не хочет отступать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 11-13 февраля 2022 года. По прогнозу синоптиков, в регионе будут продолжаться снегопады, а температура не снизится ниже -11 градусов.

В пятницу, 11 февраля, в Самарской области будет идти небольшой снег. Температура воздуха днем составит -2…-4 градусов, а ночью похолодает до -9. В ночь на субботу снегопады усилятся.

Днем, в субботу, сильный снег будет продолжаться. Однако днем заметно станет теплее – от 0 до -5 градусов. Ночью осадки станут меньше, но и похолодает до -11 градусов.

13 февраля 2022 года, в Самарской области местами будет идти небольшой снег. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -2…-7 градусов.