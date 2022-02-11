В выходные 11-13 февраля 2022 года в Самарской области будут продолжаться снегопады

Зима не хочет отступать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 11-13 февраля 2022 года. По прогнозу синоптиков, в регионе будут продолжаться снегопады, а температура не снизится ниже -11 градусов.

В пятницу, 11 февраля, в Самарской области будет идти небольшой снег. Температура воздуха днем составит -2…-4 градусов, а ночью похолодает до -9. В ночь на субботу снегопады усилятся.

Днем, в субботу, сильный снег будет продолжаться. Однако днем заметно станет теплее – от 0 до -5 градусов. Ночью осадки станут меньше, но и похолодает до -11 градусов.

13 февраля 2022 года, в Самарской области местами будет идти небольшой снег. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -2…-7 градусов.