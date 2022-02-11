В Самаре коммунальщики в ближайшее время будут расширять дороги, заваленные снегом

В Самаре продолжают бороться со снегом. Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжаются снегопады, поэтому сотрудники коммунальных служб усилили режим работы. Так, днем 10 февраля 2022 года, на уборку улично-дорожной сети вышли 168 единиц техники и 227 уборщиков. После обильных метелей самарцы начали жаловаться на сужение проезжих частей, в ближайшее время коммунальщики будут расширять дороги, путем расчистки заваленных снегом полос для движения.

- Во многом уборку затрудняет припаркованный вдоль дорог личный транспорт жителей Самары. Брошенные автомобили-«подснежники» будут принудительно эвакуированы на специализированные стоянки. Просим отнестись с пониманием и не парковать свои машины вдоль дорог надолго, чтобы не препятствовать спецтехнике для качественной уборки, - рассказали в пресс-службе администрации Самары.

С начала зимнего сезона на полигоны было вывезено 250 тонн снежных масс. В ближайшие дни службы благоустройства проведут работы по обработке и подметанию проезжих частей, а также начнут расширять полосы для движения. Кроме того, продолжится работа по расчистке от снега тротуаров и пешеходных зон.