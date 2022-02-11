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Общество11 февраля 2022 4:56

Начальнику самарской полиции не удалось «угомонить» депутата Александра Хинштейна

Суд отказал в ходатайстве Вячеслава Хомских
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Полковника Вячеслава Хомских судят за взятки

Полковника Вячеслава Хомских судят за взятки

10 февраля 2022 года состоялось очередное слушание по делу о взятках начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Ранее он обвинил депутата Госдумы Александра Хинштейна в прямых обвинениях в социальных сетях, а также в передаче на одном из федеральных каналов. Однако «угомонить» депутата у подсудимого не вышло.

В Ленинском районном суде ходатайство полицейского, обвиняемого во взятках, отклонили. Свое решение судья объяснил отсутствием подтверждений обвинению депутата, сообщает 63ру.

Напомним, Вячеслава Хомских обвиняют в коррупционной связи с ОПГ «Законовские». По версии следствия, в марте 2011 года он, занимая должность замначальника оперативно-розыскной части, встретился с лидерами ОПС «Законовские» в ресторане Кировского района. Члены группировки пообещали ежемесячно передавать полицейскому по 150 тысяч рублей и подарить автомобиль «Нива» стоимостью более 300 тысяч рублей. За взятку он должен был закрывать глаза на нарушения со стороны коммерческих фирм, подконтрольных ОПС. С весны 2011 по август 2017 года Хомских получил от преступников более 22 млн рублей.

Депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказывает о данном деле. После предъявленных ему обвинений со стороны полицейского-взяточника, депутат прокомментировал ситуацию. По его словам, возмущение и гнев Хомских объясняется тем, что публичная огласка, в том числе и со стороны Хинштейна, нарушила планы «оборотня в погонах». Полицейских предполагал, что дело о взятках от ОПГ будет «спущено на тормозах», однако теперь, вероятно, Вячеслава Хомских ждет обвинительный приговор.