Депутат Хинштейн попросил губернатора лишить звания Почетного гражданина осужденного экс-главу РКЦ «Прогресс»

Экс-глава РКЦ "Прогресса" может лишиться почетного звания

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание правительства Самарской области на тот факт, что в списке почетных жителей региона числится фамилия осужденного. Речь идет о бывшем директоре РКЦ «Прогресс» Александре Кирилине, которого обвинили в растрате и превышении должностных полномочий.

- Хоть Кирилину и сократили срок наказания, но все же все обвинение оставили в силе. Таким образом, в Самарском регионе - создан прецедент: Почетный гражданин-уголовник. Тот, кто обращается к конвоирам ФСИН «гражданин начальник», не может быть Почетным гражданином, - написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы.

Александр Хинштейн направил в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова письмо, с просьбой пересмотреть положение о Почётных гражданах, установив, что человек может быть лишен этого звания, в связи с приговором суда.

Напомним, Александр Кирилин в 2011-2016 годах заключил экономически не выгодный для АО договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной в пользу ООО «Союзобщемашимпорт» стоимости, на сумму более 125 миллионов рублей. Второй эпизод случился в 2017 году, когда Кирилин, вопреки воле совета директоров «РКЦ „Прогресс“», совершил растрату — хищение вверенного ему, как гендиректору акционерного общества, имущества на сумму более 3 млн 562 тысяч рублей.

На днях бывшему главе «Прогресса» изменили приговор. С обвиняемого сняли обвинение по превышению должностных полномочий и сократили срок по основному приговору за присвоение и растрату на 3,5 года.