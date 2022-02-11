Самара попала в ТОП-15 мирового рейтинга городов с самыми большими пробками на дорогах

Самая высокая загруженность дорог в 2021 году была 26 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские многокилометровые пробки набирают известность по всему миру. Областная столица попала в ТОП-15 мирового рейтинга городов с самыми сильными заторами на дорогах. По данным исследования нидерландской компании TomTom, Самара в 2021 году заняла 14 место в рейтинге городов мира, где наблюдаются самые большие пробки.

Аналитики подсчитали, что в среднем самарцы за год потратили 101 час, стоя в пробках. В 2021 году уровень загруженности автомобильных дорог составил 44%. Стоит отметить, что в 2020 году, когда на некоторое время был объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, средняя годовая загруженность дорог снизилась на 3%. В 2021 году, когда многие коронавирусные ограничения были сняты, Самара вернулась к показателям 2019 допандемийного года.

Самый сильный час пик в Самаре наблюдается обычно по пятницам, в 17-18 часов, причем независимо от времени года. По данным экспертов, поездка в пятницу после 18 часов может сэкономить до четырех часов в год. Согласно графику пробок в Самаре, с понедельника по пятницу заторы на дорогах наблюдаются обычно с 8 до 9 утра и с 17 до 18 вечером, причем по пятницам пробки могут начаться уже с 16 часов.

Напомним, в связи с обильными снегопадами в начале февраля 2022 года, на дорогах Самары наблюдается сильная загруженность. Ране «КП-Самара» сообщала, что вечером в четверг, 10 февраля 2022 года, Самару сковали 9-бальные пробки. Многие самарцы из-за снежных заносов по несколько часов добирались с работы домой.