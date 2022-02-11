Жители Поволжья стали оплачивать офлайн покупки через эквайринг Сбербанка на 20% чаще

С января по ноябрь 2021 года количество таких операций увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило более 1,3 млрд транзакций. Также увеличился объем покупок: за 11 месяцев 2021 года жители Самарской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей приобрели товаров и услуг на сумму более 637 млрд рублей, что на 24% больше сумму аналогичного периода 2020 года.

Кроме того, продолжает расти интерес представителей бизнеса к торговому эквайрингу от Сбербанка. С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года количество терминалов, принимающих безналичную оплату увеличилось на 16 тыс.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Мы отмечаем, что популярность безналичной оплаты продолжает расти. Это является одним из ключевых трендов покупательской активности. На процесс оплаты покупок потребители не хотят тратить много времени – всё должно происходить оперативно. Для того, чтобы процесс оплаты был максимально комфортным и безопасным Сбербанк предлагает различные сервисы. Одним из наиболее популярных является торговый эквайринг, который позволяет оплачивать товары и услуги через терминалы с помощью банковских карт или смартфонов. Мы чутко следим за запросами наших клиентов и постоянно совершенствуем существующие сервисы, а также разрабатываем новые».

Что касается непосредственно Самарской области, то с января по ноябрь 2021 года было совершено около 449 млн операций по оплате товаров и услуг, что на 16,5% больше аналогичного периода 2020 года. При этом общий объем покупок также вырос на 18% и составил более 212 млрд рублей.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Всё больше клиентов предпочитают оплачивать покупки с помощью банковских карт, поэтому создание комфортной безналичной среды как для потребителей, так и для бизнеса —одна из наших приоритетных задач в настоящее время.Сбербанк предлагает предпринимателям и другие современные решения, например, такие, как сервис «Плати QR», у которого в Самарской области также отмечается положительная динамика пользования. За безналичными платежами будущее, и чем больше способов приёма оплаты предлагает бизнес, тем выше его шанс обогнать конкурентов».