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Общество11 февраля 2022 6:58

Суд смягчил наказание бывшему замглаве Минздрава Самарской области Альберту Навасардяну

Экс-чиновник теперь сможет восстановиться на госслужбе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Шестой кассационный суд убрал дополнительное наказание для Альберта Навасардяна и Максима Колобова

Шестой кассационный суд убрал дополнительное наказание для Альберта Навасардяна и Максима Колобова

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшие чиновники, которые оказались замешаны в громком деле о картельном сговоре, смогут восстановиться на госслужбе. Речь идет об экс-заместителе министра здравоохранения Самарской области Альберте Навасардяне и его подчиненном Максиме Колобове. В среду, 9 февраля 2022 года, Шестой кассационный суд отменил им часть наказания.

Напомним, Альберта Навасардяна и Максима Колобова признали виновными в превышении должностных полномочий и в ограничении конкуренции. По версии следствия, они помогли директору ООО «Самарские медицинские технологии» Сергею Шатило выиграть торги на обслуживание оборудования в 23 больницах Самары. О случившемся стало известно после жалобы конкурента бизнесмена в ФСБ. Правоохранители провели расследование и вскрыли картельный сговор. Фигурантами дела стали семь человек. Изначально суд приговорил их к реальным срокам, но потом наказание заменили на условное.

Участники дела настаивают на своей невиновности. Они подали жалобы в Шестой кассационный суд. Сергею Шатило отказали в удовлетворении обращения. А вот Альберту Навасардяну и Максиму Колобову убрали дополнительное наказание — отменили запрет занимать определенные должности на государственной или муниципальной службе.