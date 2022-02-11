Мальчик с ДЦП из Самары перестал ходить после лечения московского «целителя» за полмиллиона рублей

Во время лечения 5-летний мальчик кричал от боли и не мог сдержать слез Фото: скриншот с видео

Семья из Самары отдала полмиллиона рублей московскому «целителю», который обещал вылечить их 5-летнего сына. Все манипуляции «доктора-миолога» привели к тому, что ребенок перестал ходить, сообщает SHOT.

По информации канала, мальчик страдает ДЦП. Родители уже давно пытаются его вылечить, но безуспешно. В один из дней они наткнулись в интернете на сайт московского миолога Николая Н. Он уверял, что владеет такими методиками, которые смогут исцелить любого ребенка. Пара из Самары посмотрела ролики, где «целитель» лечит своих пациентов, и решила обратиться к нему за помощью.

За консультацию по видеосвязи семья «подарила» доктору 5 тысяч рублей. Тот специально избегает слово «заплатить». После этого самарцы приехали в Москву. Оказалось, что Николай принимает пациентов на съемной квартире. Ни дипломов, ни сертификатов об образовании он не показывает. Как объяснила жена «лекаря», он от подобных вопросов «замыкается». И это сказывается на лечении.

«Миолог» провел с мальчиком 14 «лечебных» сеансов. Во время них ребенок не мог сдержать крики и постоянно плакал от боли. За все это родители заплатили 511 тысяч рублей. Вот только помощь «лекаря» пошла не на пользу, а во вред — малыш перестал ходить. Теперь в этой истории предстоит разобраться правоохранителям.