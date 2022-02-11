В Самаре женщина на «Рено» пошла в занос и врезалась в отечественную легковушку

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 10 февраля 2022 года, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал 20-летний водитель. В условиях метели женщину на иномарке занесло на скользкой дороге и она врезалась во встречный автомобиль.

По предварительным данным полицейских, 41-летняя автолюбительница на «Рено» двигалась по проспекту Кирова от Нагорной в сторону Черемшанской. В условиях снегопада женщину на иномарке занесло, и автомобиль выехал на встречную полосу движения, где в этот момент ехать 20-летний парень на «ВАЗ-2114».

В результате аварии телесные повреждения получил водитель отечественного автомобиля. После осмотра врачами, молодому человеку было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.