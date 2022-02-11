В Самарской области 11 февраля 2022 года заразился коронавирусом 3 601 человек

За сутки в больницы региона госпитализировали 463 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 11 февраля 2022 года, в регионе подтвердился 3 601 новый случай заражения. Это примерно на 200 человек больше, чем накануне. Всего с начала пандемии в губернии диагностировали COVID-19 у 261 003 жителей.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 463 человека. А вот 1 735 пациентов уже закончили лечение. Общее число тех, кто смог побороть коронавирус, достигло 214 465 человек.

Есть и плохие новости. К сожалению, медикам не удалось спасти еще 16 ковид-пациентов. Последний раз такое количество смертей за сутки было в середине января 2022 года. За все время в Самарской области зафиксировали уже 6 843 летальных случая.