В Самаре возбудили уголовное дело по факту обнаружения винтовки Мосина 1891/30 г.в. на чердаке дома

Полицейские ищут владельца раритетного оружия. Фото: Анжелика Безьянова

В Самаре возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия на чердаке старинного особняка на улице Молодогвардейской. Речь идет о найденной рабочими винтовки Мосина образца 1891/30 года выпуска.

- Баллистическая экспертиза показала, что винтовка неисправна, но пригодна для производства выстрелов. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», - рассказал «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время расследование продолжается, полицейские устанавливают личность подозреваемого, который хранил на чердаке дома нарезной казачий карабин на базе винтовки Мосина.

Напомним, 3 февраля 2022 года необычную находку нашел рабочий, который пришел чинить протекающую крышу. Винтовка была завернута в истлевшую мешковину и лежала на чердаке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ружье пролежало там почти сто лет и было заряжено: что нашли на крыше старинного особняка в Самаре

Стали известны подробности о найденной винтовке «Мосина» на крыше дома в Самаре (подробности)