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Общество11 февраля 2022 10:08

В Самарской области обвиняемый в особо тяжком преступлении оскорбил судью

Мужчина грубо выразился в адрес судьи во время вынесения приговора
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Обвиняемый в тяжком преступлении получит еще одно наказание по уголовной статье за оскорбление суда

Обвиняемый в тяжком преступлении получит еще одно наказание по уголовной статье за оскорбление суда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Жигулевска, которого обвиняют в неуважении к суду и оскорблении судьи. Мужчина нецензурно выразился в адрес правосудия во время вынесения приговора по особо тяжкому преступлению

По версии следствия, 11 августа 2021 года во время оглашения приговора за особо тяжкое преступление, обвиняемый проявил неуважение и публично в неприличной форме выразился в адрес судьи.

В настоящее время следователями была собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.