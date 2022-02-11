В Самарской области мужчина ударил соседа в челюсть и заплатил за это 50 тысяч рублей

Обвиняемый выплатил моральную компенсацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске судебные приставы помогли мужчине получить моральный ущерб. Пострадавшего ударил сосед.

По полученной информации, мужчина хотел обсудить с соседом по лестничной клетке бытовые проблемы, но тот не был готов к разговору. Разгорелся спор, в результате которого обвиняемый решил выплеснуть эмоции и ударить собеседника в лицо. Потерпевший обратился в больницу, где медики диагностировали травму головы с сильным повреждением челюсти. Мужчина решил направить заявление на зачинщика конфликта, сообщают в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Обвиняемого признали виновным по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Суд назначил компенсацию. Сначала мужчина отказывался от уплаты, тогда судебные приставы списали деньги с банковских счетов. Потерпевший получил 50 тысяч рублей моральной компенсации.