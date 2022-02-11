Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 11:31

В Самарской области планируют восстанавливать земли на территории СВЗХ

Готовятся к старту работ по рекультивации
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе планируют рекультивацию

В регионе планируют рекультивацию

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области на совещании с руководством регионального министерства промышленности и торговли обсудили вопрос о восстановлении земель. Планируют начать работу по рекультивации.

Участники заседании обсудили расчистку и обеззараживание территории бывшего завода химикатов. На территории расположены пустые здания, накопители и отстойники, которые раньше использовались при производстве химикатов. Из-за разработки ядов и удобрений некоторые участки почвы пострадали от токсичных соединений – мышьяк, ртуть, соли тяжелых металлов и т.д.

Площадку бывшего завода проверили эксперты. Отобрано свыше 2,4 тысяч проб. Уже определили границы загрязнения. Подготовлен проект рекультивации, в этом году начнут процесс оздоровления территории.