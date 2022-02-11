В Самарской области планируют восстанавливать земли на территории СВЗХ

В регионе планируют рекультивацию Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области на совещании с руководством регионального министерства промышленности и торговли обсудили вопрос о восстановлении земель. Планируют начать работу по рекультивации.

Участники заседании обсудили расчистку и обеззараживание территории бывшего завода химикатов. На территории расположены пустые здания, накопители и отстойники, которые раньше использовались при производстве химикатов. Из-за разработки ядов и удобрений некоторые участки почвы пострадали от токсичных соединений – мышьяк, ртуть, соли тяжелых металлов и т.д.

Площадку бывшего завода проверили эксперты. Отобрано свыше 2,4 тысяч проб. Уже определили границы загрязнения. Подготовлен проект рекультивации, в этом году начнут процесс оздоровления территории.