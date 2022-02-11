Александр Живайкин рассказал, как фракция "Единая России" работала в Самарской области в 2021 году

Александр Живайкин рассказал, как отработали депутаты партии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вице-спикер Самарской губдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин рассказал об ее итогах в 2021 году. Он отметил, что в течение минувших 12 месяцев депутат-единороссы выносили на обсуждение множество насущных и острых вопросов, которые требовали решения.

- Мы инициировали законопроекты, которые помогают решать проблемы людей. При этом каждый раз мы советовались с жителями – проводили обсуждения и встречи, - отметил Живайкин.

Работа велась по четкой программе, прошедшей широкое общественное обсуждение. В ее основе были вопросы социальной политики и решение насущных проблем в этой сфере.

Что касается законотворческой деятельности фракции, то депутаты приняли поправки об оказании в условиях пандемии мер поддержки жителям региона. Дополнительно ввели ряд востребованных социальных услуг для незащищенных категорий граждан, в том числе медицинское консультирование. Социальную поддержку получали молодые семьи, дети-сироты, ветераны, инвалиды и не только.

Депутаты фракции "Единая Россия" в 2021 году обеспечили развитие системы соцгарантий, совершенствовали трудовое законодательство, развивали систему социального контракта. Совместно с правительством решались вопросы о дополнительной поддержке отраслей экономики, пострадавших из-за коронавируса.

- В прошлом году мы продолжали активно использовать все механизмы депутатского мониторинга, контроля и изучение мнения жителей, мы проводили выездные фракции. Ремонт и строительство детских садов, школ, ФАПов, Домов Культуры, дорог, контроль за организацией питания в учебных заведениях, - все выезды депутатского корпуса партии, проходили в рамках взятых на партию обязательств - вести строгий контроль по реализации нацпроектов и Стратегии развития региона, - добавил Александр Живайкин.

Эта работа не будет останавливаться. Суммарный объем дополнительных предложений от фракции на ближайшие три года составляет порядка 1 млрд 730 млн рублей. Среди важных задач - реализация "Народной программы".

Ознакомиться с подробным отчетом о работе фракции «Единая Россия» за 2021 год можно на сайте Самарской губернской думы и на Сайте Регионального отделения партии «Единая Россия».