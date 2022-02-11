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Общество11 февраля 2022 12:10

Самарская прокуратура взяла под контроль газовое оборудование из-за отравления жителей

Взрослые и дети отравились газом
Алена ПРОВКИНА
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В регионе отмечают утечку газа

В регионе отмечают утечку газа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура поставила вопрос о безопасности жителей. С начала 2022 года несколько взрослых и детей отравились газом.

По полученным данным, нарушения в сфере эксплуатации газового оборудования могут повлечь серьезные последствия, особенно в зимний период. Из-за отравления местных жителей уже возбудили уголовные дела. Прокуратура взяла этот вопрос под строгий контроль. Некоторые управляющие компании недобросовестно отнеслись к вопросам обслуживания и регулирования. Помимо этого, в ведомстве отметили, что многие граждане не предоставляли допуск к квартирам для проверки.

Прокурор поручил главам районов тщательно проверить все обслуживающие организации. Также на заседании отметили введение исковой практики для жителей, не предоставляющим доступ к жилищному помещению.