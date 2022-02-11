Жителям «Кошелева-Проекта» рассказали, куда жаловаться на бездомных собак

Жалобы на бродячих собак необходимо направлять в администрацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в одном из новых микрорайонов Самары — «Кошелев-Проекте» — заметили свору собак. Некоторые животные вели себя агрессивно. Застройщик рассказал, что делать в таких случаях и куда жаловаться:

— Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации с бездомными животными. Полномочиями по обращению с бродячими животными наделены органы местного самоуправления и наша управляющая компания не имеет к этому отношения. Если на территории района появляются собаки без соответствующей клипсы или они ведут себя агрессивно, необходимо направить обращение в администрацию.

Заявления можно направлять: главе Красноглинского района Вячеславу Коновалову по адресу: Самара, ул. Сергея Лазо, 11 или на электронную почту krgl@samadm.ru. Телефон для устных обращений — 8 (846) 950-03-13; либо главе Волжского района Евгению Макридину по адресу: Самара, ул. Дыбенко, 12б или на электронную почту: vr@v-adm63.ru. Телефон для устных обращений — 8 (846) 264-16-05.

Напомним, отловом бродячих собак занимаются специальные подрядные организации. Они забирают животных с улиц и отвозят в приюты, где их осматривают ветеринары. Хвостатых стерилизуют, чипируют, а затем возвращают в прежние места обитания. Речь идет только о тех собаках, которые не проявляют агрессии.