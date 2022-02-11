Самарский врач рассказала, когда детей переведут на карантин

Эпидемиологическую ситуацию в регионе отмечают, как тревожную Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский главный санитарный врач поделилась опасениями о переводе детей на карантин. Все зависит от распространения заболеваемости в классе или группе.

В прямом эфире «ГТРК Самара» врач Светлана Архипова рассказала о переводе детей на дистанционное обучение и закрытие классов на карантин. Пока в области инфекция продолжает быстро распространяться, новые мутации вируса делают уязвимыми подростков и детей.

Классы закроют на карантин только в том случае, если 20% учеников не посещают занятие по причине болезни. Также отмечают, если один ребенок заразился коронавирусом, то остальные дети могут и дальше посещать занятия очно. Вернуться к нормальному режиму обучения смогут только после того, как ситуация стабилизируется.