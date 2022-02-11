Самарские минометчики на учениях опробовали комплекс «Сани»

Минометчики прошли учения под Самарой. Фото: пресс-служба ЦВО

Самарские минометчики продолжают проходить учения. Военные уничтожили «противника» при помощи комплексом «Сани».

По замыслу учения в начале расчеты беспилотников «Орлеан-10» помогли провести разведку с воздуха. После данные передали в пункт. Минометные комплексы «Сани» смогли нанести залпы с закрытых позиций. Личный состав уничтожил «противника», сообщили в пресс-службе ЦВО.

Водители спецтехники преодолели множество препятствий: косогор, колейный мост и др. Мероприятие подготавливала военных к конкурсу. Учения прошли на Рощинском полигоне, в нем участвовало более 300 служащих.