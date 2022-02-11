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Общество11 февраля 2022 14:19

В Самаре жители дома на Волгина вынуждены самостоятельно расчищать парковку от снега

Самарцы продолжают бороться со снежной стихией
Ержан УТЕГУЛОВ
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Проблемы со снегом сейчас актуальны для Самары ФОТО: Подслушано Самара

Проблемы со снегом сейчас актуальны для Самары ФОТО: Подслушано Самара

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре жители сами вынуждены чистить парковку и внутриквартальную дорогу. Речь идет об участке дома от улицы Революционной 146 б до улицы Волгина 134. По словам горожан, управляющая компания отказывается им помогать. Местные жители попытались самостоятельно отстоять свои права, но, по их утверждению, директор лишь обещает перезвонить, а затем – тишина.

- Квитанции управляющая компания приносит нам исправно, но обязательства свои выполняет далеко не всегда. Много раз звонили им и в ГЖИ. А воз и ныне там. У каждого своя оплачиваемая работа и каждый должен заниматься своим делом, - сетуют жильцы дома на Волгина.

Граждане вынуждены каждый день на своем авто пробираться до дома сквозь сугробы. Кроме того, завалы приходится убирать вручную.