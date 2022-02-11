Морковь стала лидером по росту цен в Самаре

В регионе повысились цены на овощи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре еженедельно отслеживают рост цен на потребительские товары и услуги. Федеральная служба государственной статистики по региону подготовила данные с 29 января по 4 февраля.

Лидером роста цен оказалась морковь – стоимость подскочила более чем на 9 процентов и дотянулась до отметки в 43 рубля за кг. Помимо этого, подорожали и огурцы – на 6%. Цена бананов теперь составляет – 82 рубля за кг, а помидоры – 179 рублей в среднем.

Цены поднялись не только в продуктовых магазинах, но и в аптеках. Комбинированные анальгетики подорожали более чем на 3%. «Анальгин» достиг отметки в 25 рублей за десяток таблеток. Просмотреть все товары и отследить стоимость можно на официальном сайте.