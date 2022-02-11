В Самарской области пенсионер, спровоцировавший смертельное ДТП, приговорен к колонии

Пенсионер окажется в колонии-поселении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на автодороге М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Пенсионер, спровоцировавший аварию, признан виновным.

Жигулевский суд рассмотрел дело о происшествии. Известно, что 65-летний мужчина сидел за рулем автомобиля ««Chevrolet Niva»». В машине также находились еще три пассажира. Обвиняемый нарушил правила дорожного движения и превысил скорость, совершил опасный маневр и не уступил дорогу грузовику «MAN TGX». Пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовым автомобилем «Volvo FH-TRUK».

Из-за столкновения два пассажира из автомобиля обвиняемого погибли, а также пострадала дочь водителя. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии-поселении. Гражданский иск составил 1 миллион рублей.