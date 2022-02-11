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Общество11 февраля 2022 15:55

В Самарской области туристический поток достиг отметки в 1,7 миллиона человек

Популярность региона растет очень быстро
Алена ПРОВКИНА
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В регион приезжает все большее количество туристов

В регион приезжает все большее количество туристов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области поток туристов составил более 1 миллиона 710 тысяч человек. Владельцы отельных бизнесов отмечают рост популярности Поволжья.

Данные за прошлый год показали, что туристов стало на 30% больше, чем было в 2020 году. Все чаще область посещают гости из Оренбургской и Ульяновской областей, а также из Москвы, Татарстана и Башкортостана. Популярность пользуются не только пляжные направления. Развитие внутреннего туризма, а именно отелей, гостиниц, туристических объектов и создание фестивалей – дают положительные плоды, сообщает ЦУР Самарской области.

К примеру, на фестиваль «Волгафест» приехали более 515 тысяч человек. Среднее значение по доходу туриста за месяц превысило отметку 60 тысяч рублей.